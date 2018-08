Les Roumains à nouveau dans la rue contre le gouvernement

(Belga) Des dizaines de milliers de Roumains sont de nouveau descendus dans la rue samedi à Bucarest, demandant la démission du gouvernement de gauche et exprimant leur colère après les "excès" des forces de l'ordre ayant entaché la manifestation de la veille.

"A bas le gouvernement ! " et "Justice, pas corruption ! ", ont scandé les manifestants, quelque 30.000 selon les médias locaux, sous le regard des membres des forces de l'ordre, beaucoup moins nombreux que la veille. Des milliers de personnes ont également manifesté dans plusieurs autres grandes villes, dont Sibiu (centre) et Timisoara (ouest), scandant "Voleurs ! " et "Unis, nous sauverons la Roumanie ! ", selon les médias. Vendredi, ils étaient environ 80.000 à demander la démission du gouvernement social-démocrate de Viorica Dancila, l'accusant de "corruption" et de vouloir "contrôler la justice". Des échauffourées opposant quelques dizaines de hooligans aux forces de l'ordre avaient fait plus 450 blessés, dont une trentaine de gendarmes. Le président roumain de centre droit Klaus Iohannis, en conflit ouvert avec la majorité parlementaire de gauche, a fustigé "l'intervention brutale et disproportionnée" des forces de l'ordre et demandé au parquet général d'ouvrir une enquête. Il a reproché dans la foulée au gouvernement d'"oeuvrer contre les intérêts des citoyens", accusant les responsables du parti social-démocrate (PSD, au pouvoir) de "mener le pays vers le chaos et le désordre". Mise directement en cause, la ministre de l'Intérieur Carmen Dan a assuré que les gendarmes avaient agi en respectant la loi pour "défendre les institutions de l'Etat". (Belga)