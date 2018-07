Les sanctions américaines contre la Russie "sont maintenues en l'état", déclare Trump

(Belga) Les sanctions américaines contre la Russie "sont maintenues en l'état", a déclaré Donald Trump lundi alors que le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte pressait les Etats-Unis à un dialogue avec la Russie.

Depuis la Maison Blanche, M. Conte s'est dit pour sa part ouvert à des discussions avec Moscou: "L'Italie est favorable à un dialogue avec la Russie, mais l'Italie considère également que le dialogue entre les Etats-Unis et la Russie est fondamental". "Les sanctions contre la Russie sont maintenues en l'état", a réagi M. Trump. Le président américain avait été critiqué il y a deux semaines pour son attitude conciliante envers Vladimir Poutine lors de leur sommet à Helsinki, alors que la Russie est accusée par le renseignement américain d'ingérence lors de l'élection présidentielle de 2016. Depuis la rencontre en Finlande, Washington s'évertue à faire preuve de fermeté à l'égard de Moscou. Lors d'une audition devant le Congrès la semaine dernière, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a notamment affirmé que "les Etats-Unis rejettent la tentative d'annexion de la Crimée par la Russie et s'engagent à poursuivre cette politique tant que l'intégrité territoriale de l'Ukraine n'aura pas été rétablie". Il a également promis de travailler avec le Congrès à de nouvelles sanctions contre la Russie, à qui il a promis "de graves conséquences pour l'ingérence dans nos processus démocratiques". Donald Trump a lui vanté la semaine dernière sa "fermeté" face à son homologue russe. "Aucun président n'a été aussi ferme que moi sur la Russie (...) Je pense que le président Poutine le sait mieux que quiconque, sûrement mieux que les médias", a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche, adoptant un ton moins conciliant que lors de leur conférence de presse commune. "Regardez les chiffres, regardez ce que nous avons fait, regardez les sanctions", a-t-il ajouté. La Maison Blanche a annoncé la semaine dernière que la prochaine rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine n'aurait pas lieu en 2018. Le président russe s'est de son côté dit "prêt à se rendre à Washington" et a assuré avoir invité son homologue américain à Moscou. (Belga)