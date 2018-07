Les sauveteurs en Grèce le surnomment le "COULOIR" de feu: "C'est ici que tout a commencé" (vidéo)

Il n'a pas fallu plus de deux heures, lundi, pour réduire en cendres des quartiers entiers de la pimpante localité de Mati et ses alentours, dans l'un des pires incendies vécu par la Grèce, attisé par le vent et une certaine impréparation. Le feu a pris au niveau d'une colline et est descendu jusqu'à la mer, dévastant tout sur son passage.

Notre journaliste Arnaud Gabriel et notre cameraman Michaël Harvie, envoyés à Mati pour RTLINFO, se trouvent dans ce que les sauveteurs grecs surnomment "le couloir". "C'est par là que le feu a pris depuis la montagne", rapporte notre journaliste.Tous les pins de la colline ont pris feu. Et les flammes se sont alors répandues à une vitesse folle. "L'incendie s'est ensuite renforcé en raison des vents violents et est descendu vers la mer via ce couloir", ajoute notre journaliste.

Les images montrent un environnement entièrement calciné. Quatre jours après l'incendie mortel, les secours ont entamé une opération délicate: partir à la recherche des corps carbonisés. "Des membres des forces aériennes grecques entrent dans les maisons pour vérifier que des personnes décédées ne s'y trouvent pas", ajoute Arnaud Gabriel. Car à l'heure où nous écrivons ces lignes, 40 à 50 personnes au moins sont encore portées disparues.