Les séparatistes disent avoir pris deux villes à l'Est de l'Ukraine

(Belga) Des séparatistes en Ukraine disent avoir pris les deux petites villes de Stanytsia Louhanska et Chtchastia, à l'Est de l'Ukraine, tandis que les autorités de Kiev confirment que les forces pro-russes ont avancé dans les territoires contrôlés par les troupes gouvernementales.

L'armée russe a avancé vers les villes de Milove et Horodychtche, a ajouté le ministre de l'Intérieur à Kiev. En outre, des dépôts de munitions dans les régions de Khmelnytskyï à l'ouest et de Dnipro, au sud, ont été touchés par des roquettes. Une tour de télévision a par ailleurs été détruite à Loutsk. Des casernes auraient aussi été attaquées à l'ouest, dans la région de Vinnytsi et dans les environs de Kiev. (Belga)