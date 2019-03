Présidentielle en Slovaquie: la libérale Caputova en position de force contre Sefcovic

La libérale Zuzana Caputova, critique du gouvernement en place, est pratiquement assurée de devenir la première femme chef de l'Etat slovaque le 30 mars après avoir déclassé au 1er tour son rival Maros Sefcovic, soutenu par le parti au pouvoir.

L'avocate environnementaliste a obtenu 40,57% des voix contre 18,66% pour M. Sefcovic, selon les résulats officiels publiés dimanche.

La participation s'est élevée à 48,74%.

Selon l'institut de sondage Focus, Zuzana Caputova, 45 ans, part avec une avance très confortable avant le second tour, avec 64,4% d'intentions de vote contre 35,6% pour Maros Sefcovic, un vice-président de la Commission européenne âgé de 52 ans, soutenu par le Smer-SD (populiste de gauche) au pouvoir.

"J'espère que nous comprenons tous que cela dépend de nous et que nous n'allons pas laisser passer cette chance", a déclaré Lubomir Brecka, la soixantaine, interrogé par l'AFP sur la perspective de victoire de la candidate libérale.

Dimanche, les deux candidats ont appelé au rassemblement autour de leurs candidatures.

"Je vais aussi essayer de m'adresser aux électeurs dont les candidats ne sont pas présents au second tour. Je vais chercher toutes les voix. Je veux être compréhensible, authentique, communiquer sur les domaines dans lesquels je vois des problèmes pour la Slovaquie et proposer des solutions", a déclaré Zuzana Caputova dans un débat télévisé.

Se présentant sous le slogan, "Toujours pour la Slovaquie", M. Sefcovic, a quant à lui, promis de travailler "sur la réconciliation à l'échelle de la société", tout en soulignant son attachement aux valeurs chrétiennes.

"Nous ne pouvons pas soutenir les démarches en faveur de la reconnaissance officielle des couples homosexuels, ni celles qui permettraient l'adoption d'enfants par ces couples", a-t-il déclaré, visant directement sa concurrente.

- Mauvais présage pour le gouvernement -

Mme Caputova se prononce pour l'accès à l'IVG et des droits élargis pour les couples homosexuels, estimant qu'un enfant vivra "mieux avec deux êtres amoureux de même sexe" que dans un orphelinat.

Selon les analystes, la victoire de Mme Caputova pourrait être un mauvais présage pour le gouvernement avant les élections législatives de l'an prochain.

Grigorij Meseznikov, un analyste de Bratislava, estime "qu'en choisissant Mme Caputova, les gens ont vivement appelé à un changement positif en accord avec les valeurs de la démocratie libérale".

"Ceux qui veulent la continuité et veulent que le Smer-SD gouverne sont clairement minoritaires, les gens semblent insatisfaits du parcours de la Slovaquie" sous ce parti, a-t-il déclaré à l'AFP.

L'analyste Pavel Babos pointe également les résultats des deux autres candidats à la présidence, parmi treize au total, ayant obtenu un score important - le juge de la Cour suprême Stefan Harabin, anti-migrants (14,34%) et le député d'extrême droite Marian Kotleba (10,39%).

- Fonctions protocolaires -

"Une autre partie de l'électorat est également mécontente de Smer, ils sont plus conservateurs, donc leur idée de changement est différente, ils ont voté pour Harabin et Kotleba", a-t-il expliqué à l'AFP. "Ces deux candidats ont rassemblé 25%, ce qui ne constitue pas une partie négligeable de la société".

Sauf énorme surprise, Mme Caputova remplacera le président Andrej Kiska, qui l'a soutenue. Les fonctions du chef de l'Etat sont essentiellement protocolaires.

Le scrutin se déroule plus d'un an après l'assassinat du journaliste Jan Kuciak et de sa compagne Martina Kusnirova, crime qui a mis à mal le gouvernement en place et provoqué des manifestations de rue d'une ampleur inédite depuis la chute du communisme au début des années 1990 dans ce pays de 5,4 millions d'habitants, membre de l'UE et de l'Otan.

La vague d'indignation qui avait déferlé sur le pays à la suite de cette affaire a entraîné la démission du Premier ministre Robert Fico, qui reste cependant le chef de Smer-SD et un proche allié du Premier ministre Peter Pellegrini.

Jan Kuciak et sa fiancée ont été assassinés en février 2018, alors que le journaliste était sur le point de publier une enquête sur des liens présumés entre des hommes politiques slovaques et la mafia italienne.