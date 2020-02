Les Slovaques votent aux législatives, avant tout contre la corruption

(Belga) Les Slovaques votent samedi pour renouveler leur parlement dans l'espoir de réduire la corruption, imputée notamment aux populistes du gouvernement sortant, cet objectif étant devenu priorité nationale après le meurtre d'un journaliste d'investigation en 2018.

L'assassinat de Jan Kuciak et de sa fiancée Martina Kusnirova, dont un riche entrepreneur lié à des hommes politiques est accusé d'être commanditaire, a mobilisé l'opinion. Aussi, la plupart des sondages indiquent-ils que le parti populiste de gauche Smer-SD, actuellement au pouvoir, durement touché, pourrait se retrouver à égalité avec OLaNO, un parti d'opposition de centre droit, dont le combat contre la corruption est le principal mot d'ordre rassembleur. Selon un sondage de l'institut AKO-Focus, publié cette semaine en République Tchèque voisine pour contourner le silence radio imposé en Slovaquie, OLaNO dépasserait même le Smer-SD de 3,5% des intentions de vote. Le double assassinat avait déclenché en 2018 les plus importantes manifestations contre le gouvernement depuis l'époque communiste. Le Premier ministre d'alors Robert Fico avait été contraint de démissionner, laissant son poste à un proche, Peter Pellegrini. Les bureaux de vote ouvrent à 06h00 GMT (07h00 heure belge) et fermeront à 21h00 GMT (22h00 heure belge). Des sondages sortie des urnes devraient indiquer peu après l'orientation de ce scrutin auquel participent 25 partis politiques. Moins que dix devraient entrer au parlement. (Belga)