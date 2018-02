Les sociaux-démocrates obtiennent le ministère des Finances, Schultz quitte la tête du SPD

(Belga) Le ministère allemand des Finances, chasse gardée depuis huit ans des conservateurs d'Angela Merkel, incombera dans le futur gouvernement au SPD, a annoncé à mercredi à l'AFP une source proche des négociations de coalition.

Les sociaux-démocrates allemands conservent également le ministère des Affaires étrangères -poste qui reviendrait au leader du SPD Martin Schultz qui démissionnera de la tête du parti où il sera remplacé par Andrea Nahles-, du Travail, de la Famille, de la Justice et de l'environnement, a confirmé cette même source. Les conservateurs bavarois (CSU) obtiennent notamment les ministères de l'Intérieur, les Transports et le Numérique, alors que la CDU de la chancelière prend entre autres la Défense, l'Economie, la Santé et l'Education.