Les steward russes seront punis après l'invasion de terrain en finale

(Belga) Les autorités russes ont l'intention de sanctionner plusieurs stewards suite à l'invasion de terrain en finale de la Coupe du monde de football le 15 juillet, a fait savoir le directeur général du comité d'organisation du tournoi vendredi.

"Il y a eu des manquements. Des mesures disciplinaires seront appliquées à l'encontre des stewards", a déclaré Alexei Sokorin au magazine Sport Express. "Les stewards ont agit de manière non-professionnelle mais on ne les accuse pas d'avoir fait quelque chose d'extrême", a-t-il ajouté sans préciser la nature des sanctions. Sorokin s'est pourtant montré compréhensif dans ses propos en soulignant le fait qu'il était compliqué pour les steward de détecter les trouble-fêtes car ceux-ci portaient des uniformes des forces de l'ordre et qu'en Russie "tout le monde a grandi avec le respect de l'uniforme." Dimanche dernier, quatre membres du groupe politique punk 'Pussy Riot' étaient parvenues à s'introduire sur la pelouse lors de la finale entre la France et la Croatie. Des agissements sanctionnés par un séjour de quinze jours en prison. (Belga)