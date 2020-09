Les tendances à la Fashion Week de Milan : Viva l'Italia!

Si le masque aura été l'accessoire incontournable de la Fashion Week à Milan qui s'achève dimanche, les maisons de mode italiennes ont imaginé un Printemps-Eté 2021 libéré, confortable, coloré, et inspiré par les beautés de la péninsule.

Après Londres et New York, la semaine de la mode milanaise a dû s'adapter aux règles de distanciation physique imposées par la pandémie de Covid-19, même si plus d'une vingtaine de maison, dont Fendi, Dolce & Gabbana, Etro, Ferragamo ou Max Mara, ont fait le pari de convier physiquement leurs clients.

Et pour la prochaine saison, les créateurs se sont résolument mis en mode optimisme. Revue de tendances.

Un été italien

Que l'on puisse ou non voyager physiquement vers l'Italie l'été prochain, il sera au moins possible de le faire à travers les collections proposées cette semaine à Milan.

On ira en Sicile grâce à la collection patchwork de Dolce et Gabbana qui reprend les motifs chers à la maison évoquant la chaleur, les couleurs, la richesse de l'île.

Chez Etro on est transporté sur la côte amalfitaine: "j'ai commencé la collection pendant le lockdown", raconte Veronica Etro. Comme tout le monde, j'étais à la maison à faire le ménage. Et ma mère et moi avons restauré un vieux tourne-disque et commencé à écouter de vieilles chansons napolitaines, et nous avons été ensorcelées par la sérénité, l'intemporalité et l'élégance. Puis j'ai commencé à penser à un voyage que j'ai fait en 2019 à Ischia, Capri, Naples et Positano, et -- peut-être parce que nous étions si patriotiques pendant cette période -- j'ai pensé, d'accord, faisons la collection sur l'Italie", a déclaré la créatrice en préambule du défilé.

Les couleurs sorbets, la légèreté des formes, les caftans sont autant de promesses pour de belles promenades sur les plages de la Riviera. Chez Pucci, Capri, l'île du "Mépris", du glamour et des arts est à l'honneur avec des imprimés d'archives de hauts lieux locaux, "Piazzetta di Capri", le club huppé "La Canzone del Mare", et la villa Conchiglia réinterprétés dans des couleurs pastels.

Chez Max Mara, la référence est artistique, la collection rend hommage à la Renaissance Italienne avec ici et là l'application de motifs hexagonaux évoquant les sols en mosaïques des plus beaux "duomi" (cathédrales) italiens.

Réinterpréter le passé

Le confinement a aussi été l'occasion pour les maisons italiennes de retourner dans leurs archives pour proposer la réinterprétion de pièces phares. A l'instar de Versace qui a mis au cœur de sa collection le motif Trésor de la Mer inventé par Gianni Versace dans les années 1990 : des motifs sous-marins qui ont servi de fil conducteur à toute la collection.

Chez Fendi, la collection prend son inspiration des linges de maison finement brodés de la famille de Silvia Venturini Fendi. Chez Marni une collection de manteaux fabriqués à partir de pièces de collections précédentes ont ensuite été peints avec les mots envoyés par les amis du créateur Francesco Risso dans des échanges épistolaires pendant le confinement.

Dolce et Gabbana ont eux utilisé pour toute leur collection des tissus dont ils disposaient déjà pour éviter d'en produire de nouveaux.

Broderies, dentelle et crochet

La broderie, la dentelle, le crochet ont aussi inondé les collections de Milan. Fil rouge de toute la collection Fendi, appliquée sur les robes, les manteaux, les accessoires, on la retrouve aussi chez Armani, précieuse et scintillante, mais aussi chez Alberta Ferretti sur des petites capes, des mini-robes à manches bouffantes, des salopettes ou de grandes robes caftan. Chez Ferragamo, des broderies florales ornent un beau manteau pour homme. Chez Prada, les perforations dans les sous-pulls composent une version grunge de la broderie à l'anglaise.

La mode pantouflarde chic

Pantalons pyjama en soie chez Armani, pantoufles portées avec tailleurs chez Fendi, caftans chemises de nuit chez Etro, mais aussi sweatshirts à capuche chez Max Mara, autant de réminiscence du confinement et du temps passé à la maison. La mode italienne anoblit la tendance, utilisant des matières précieuses et gardant en mémoire l'importance du confort que les vêtements ont représenté pendant cette période d'enfermement.