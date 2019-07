Cette vidéo montre la technique utilisée par des pickpockets à Barcelone: en quelques secondes, le bagage est volé

Attention aux pickpockets si vous partez en vacances. À Barcelone, près de 30.000 vols ont eu lieu au 1er trimestre. Ils sont en augmentation et les voleurs sont de plus en plus violents

La scène interpellante a été filmée et postée sur les réseaux sociaux. Elle se déroule dans le métro de Barcelone. L’un des deux voleurs crache dans le cou de la victime avant de lui proposer son aide avec un mouchoir. Pendant ce temps, son complice vole un bagage et s’enfuit.

Les touristes sont les premières victimes des pickpockets. Ces derniers mois, la situation s’est encore dégradée. "Par exemple, dans cette rue, ils sont toujours 4. Il y en a 2 qui te distraient, 1 qui vole et encore 1 autre qui s’enfuit avec l’objet volé !", s'exclame un riverain.

Pour un téléphone, un portefeuille ou encore un sac, les voleurs sont de plus en plus violents. Ils n’hésitent pas à utiliser des couteaux.





"Ils t’attaquent, te plaquent au sol, te frappent, te volent et s’en vont"



"Avant, c’étaient plutôt des types solitaires. Maintenant, c’est plus difficile. Nous l’avons vu sur des images, ils agissent par groupe de 6 ou 7, en plein jour, dans le centre ville. Ils t’attaquent, te plaquent au sol, te frappent, te volent et s’en vont", témoigne le porte-parole du syndicat de la police catalane, Toni Castejon.

Les voleurs se postent à la sortie des hôtels, dans les rues touristiques ou dans le métro. À chaque fois, ce sont les mêmes groupes qui agissent. "La seule solution, c’est la présence policière. Mais, nous ne sommes pas assez nombreux. On le répète depuis des années et il n’y a pas de réaction politique", martèle Toni Castejon.

Cette année, près de 30.000 vols de ce type ont été recensés durant le premier trimestre à Barcelone.