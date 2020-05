Les trains ne circulent plus sur la ligne 162 à hauteur de Habay en raison d'un incendie

(Belga) Les trains ne circulent plus sur la ligne 162, qui relie Namur à Arlon, à hauteur de Habay en raison d'un incendie, a indiqué jeudi soir le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. Le feu s'est déclaré vers 21h00 dans une propriété privée et s'est étendu à un talus le long des voies, consumant des câbles sur une trentaine de mètres. Le trafic ne devraient pas reprendre avant vendredi matin vers 07h00 et il n'y aura donc plus de train ce jeudi soir entre Marbehan et Arlon.

"Le trafic a été interrompu pour permettre aux pompiers d'éteindre le feu de broussaille, ce qui est à présent le cas", a poursuivi Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel. "Les dégâts sont conséquents car le feu semble avoir également occasionné un court-circuit au niveau d'une cabine. Nos équipes ont été rappelées et vont travailler toute la nuit pour rétablir la circulation demain matin." Aucun train n'est bloqué sur la ligne et la circulation est limité en amont, en attendant, a-t-il encore précisé.