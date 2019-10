Les ventes d'armes allemandes à la Turquie à leur plus haut

(c) AFP

Les exportations d'armes allemandes vers la Turquie sont évaluées à 250,4 millions d'euros pour les huit premiers mois de l'année, d'après les données consultées par l'agence DPA. C'est le plus haut niveau atteint depuis 2005, et ce alors qu'Ankara mène actuellement une offensive décriée dans le nord de la Syrie et que plusieurs Etats européens ont annoncé la suspension de leurs ventes d'armes au régime turc.

La Turquie est de loin le premier client des entreprises allemandes d'armement



L'an dernier, les armes vendues par l'Allemagne à la Turquie, membre de l'Otan, ont atteint 242,8 millions d'euros, ce qui équivaut à environ un tiers du budget de la défense de Berlin. La Turquie est de loin le premier client des entreprises allemandes d'armement. Le niveau de ces exportations fait tache, une semaine après le début de l'opération turque en Syrie qui a fait des dizaines de milliers de déplacés. Le ministre allemand de la Défense a argué que ces ventes avaient été réalisées exclusivement dans le domaine maritime. Le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas a déclaré au cours du week-end qu'aucun nouveau permis ne serait octroyé pour du matériel militaire utilisable par la Turquie en Syrie.