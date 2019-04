Les vrais chiffres des demandeurs d'asile: -40% par rapport à 2017

L'Union européenne a accordé en 2018 une protection à près de 333.400 demandeurs d'asile, dont 30% étaient Syriens, selon les chiffres annuels d'Eurostat, l'office européen statistique. Un chiffre en baisse de près de 40% par rapport à 2017 (533.000).

Surtout des Syriens, Afghans et Irakiens



Les principaux bénéficiaires d'une protection dans l'UE sont restés les citoyens de Syrie (96.100 personnes, soit 29% du nombre total de personnes ayant obtenu un tel statut dans les États membres de l'UE), suivis par les citoyens d'Afghanistan (53.500, soit 16%) et ceux d'Irak (24.600, soit 7%).



Les Syriens étaient l'année dernière le plus grand groupe bénéficiant d'une protection dans seize États membres. Parmi les 96.100 Syriens à qui une protection a été accordée dans l'UE, près de 70% ont été enregistrés en Allemagne (67.000).





D'abord en Allemagne, puis en Italie et en France



En 2018, le plus grand nombre de personnes ayant obtenu une protection a été observé en Allemagne (139.600, soit 40%), suivie de l'Italie (47.900) et de la France (41.400).



Parmi l'ensemble des personnes ayant obtenu une protection dans l'UE, 163.800 se sont vu octroyer le statut de réfugié (49% de toutes les décisions positives), 100.300 une protection subsidiaire (30%) et 69.300 une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires (21%).





Un peu plus de 10.000 personnes accueillies en Belgique



En Belgique, 10.250 migrants ont reçu l'asile, dont 8.340 qui ont reçu le statut de réfugié et 1.910 qui se sont vu accorder une protection subsidiaire.