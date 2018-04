Les Young Boys de Berne champions de Suisse, 32 ans après

(Belga) Les Young Boys de Berne, grâce à leur succès 2 à 1 samedi contre Lucerne, lors de la 32e journée, sont devenus champions de Suisse pour la première fois depuis 32 ans, mettant ainsi un terme à la longue hégémonie du FC Bâle.

Avec des buts du Français Guillaume Hoarau (52, s.p.) et du Camerounais Jean-Pierre Nsamé (89) après l'ouverture du score par Christian Schneuwly (47), "YB" a battu Lucerne 2-1. A quatre journées du terme, le club entraîné par l'Autrichien Adi Hütter et qui compte 75 points ne peut plus être rejoint par son dauphin le FC Bâle qui possède 59 points et reçoit dimanche le FC Thoune. Club historique du Championnat suisse, fondé en 1898, le FC Young Boys, qui remporte ainsi son 12e titre, n'avait plus été sacré depuis la saison 1986. Le club de la capitale fédérale met ainsi un terme au très long règne du FC Bâle, sacré sans interruption huit fois de suite depuis 2010. Le dernier club, autre que Bâle, à avoir inscrit son nom au palmarès est le FC Zurich, champion de Suisse en 2009. Les Young Boys avaient déjà été sacrés en 1903, 1909, 1910, 1911, 1920, 1929, 1957, 1958, 1959, 1960 et 1986.