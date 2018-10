Lettonie: le parti prorusse remporte les élections

(Belga) La coalition gouvernementale a perdu sa majorité lors des élections en Lettonie, a indiqué la commission électorale du pays dans la nuit de samedi à dimanche, après le dépouillement de 90% des votes. La victoire revient au parti de centre-gauche, pro-russe, Harmonie, qui a convaincu 20% des électeurs.

Les écologistes et le mouvement agricole du Premier ministre Maris Kucinskis ont obtenu 10% des voix. Les deux partenaires de la coalition encaissent des pertes importantes. Il n'est pas encore établi avec qui le parti Harmonie compte former une coalition. Il semble plus probable que le parti populiste KPV LV soit en bonne position pour une alliance. Le parti pro-russe n'est pas opposé à l'adhésion de l'ancien pays soviétique à l'UE et à l'OTAN, mais souhaite maintenir des liens plus étroits avec la Russie. Environ un quart de la population lettone appartient à la minorité russophone. (Belga)