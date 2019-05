LFI et une fraction de la gauche radicale européenne à Marseille pour plaider la sortie des traités

Les Insoumis Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry et leurs alliés au sein de la gauche radicale européenne veulent convaincre, dans un meeting commun samedi à Marseille, qu'ils incarnent la seule alternative à l'UE actuelle en voulant sortir des traités européens.

Le chef de file de LFI et sa tête de liste pour les européennes, qui enchaînent déjà les meetings ensemble depuis plusieurs semaines, ne parviennent pas à atteindre la barre des 10% dans les sondages, et restent loin des 19,58% obtenus par M. Mélenchon à la présidentielle de 2017. Les projections ne placent pas non plus la gauche radicale européenne en position de force à Strasbourg.

LFI recevra, pour son grand meeting aux Docks des suds de Marseille samedi, le renfort de ses partenaires européens de "Maintenant le peuple" (MLP): l'Espagnole Ione Belarra de Podemos, le Portugais José Manuel Pureza du Bloco de Esquerda, la Danoise Eva Milsted de l'Alliance Rouge-verte et Hanna Gedin du Parti de gauche suédois.

L'occasion d'expliquer ce qui fait le coeur de leur coalition, créée en avril 2018: la "sortie" des "traités fondateurs de l'UE qui placent les droits et les intérêts des entreprises au-dessus du droit et des intérêts des peuples et de la planète", selon leur manifeste.

Les orateurs français devraient aussi exposer la stratégie développée spécifiquement par LFI: une tentative de renégociation des règles de l'UE, par exemple sur la limitation des dépenses publiques à 3% du PIB, en s'appuyant sur la menace du plan B, la "désobéissance" et la "sortie" des traités européens.

"Le plan B n'est pas une sortie de l'UE mais des traités, ceux-ci ne contiennent aucune disposition juridique prévoyant l'exclusion d'un pays", démine Manon Aubry auprès de l'AFP.

- Syriza, pomme de discorde -

Mais les Insoumis doivent composer, pour convaincre des électeurs peu mobilisés, avec des élections qui ne devraient pas changer la donne sur les institutions.

D'abord parce que le Parlement n'en a pas le pouvoir. Mais aussi parce que les projections faites par certains sites à partir d'agrégats de sondages dans divers pays donnent seulement 6% environ des sièges à la gauche radicale. Dans un communiqué jeudi pour la Journée de l'Europe, LFI reconnaît que l'élection d'eurodéputés insoumis ne serait que "la première étape vers la sortie des traités européens en 2022".

Enfin, la gauche radicale est elle-même secouée par des turbulences. L'alliance MLP n'est pas parvenue à fédérer suffisamment de partis sur le continent pour remettre en cause le groupe GUE/NGL en vue de la future législature du Parlement européen. LFI devra ainsi vraisemblablement siéger dans le même groupe que le Syriza d'Alexis Tsipras, répudié par Jean-Luc Mélenchon depuis l'acceptation du mémorandum européen par le Premier ministre grec à l'été 2015.

"On ne peut pas reprocher à Syriza de ne pas avoir réussi quand dans son propre pays on n'arrive pas à s'opposer" au libéralisme, le tacle auprès de l'AFP Jörg Schindler, secrétaire général de l'ancien parti allemand ami de M. Mélenchon, Die Linke, illustrant les tensions internes à la GUE.

Maintenant le peuple reste donc pour l'instant une forme d'alliance dans l'alliance qui vise à peser dans le débat s'ouvrant au lendemain des élections.

"L'objectif n'est pas de détruire la GUE, mais de la refonder sur des bases plus claires, plus solides, d'avoir un groupe en rupture avec les institutions européennes", explique à l'AFP l'un de ses membres, l'eurodéputé sortant Younous Omarjee. Placé en quatrième position sur la liste LFI, il estime que des "dysfonctionnements" ont émaillé la législature précédente au sein du groupe, regrettant aussi que certains partis communistes "restent sur des logiques productivistes".

Manon Aubry souligne de son côté que LFI a de bonnes chances "d'enregistrer la plus forte progression de députés" au sein de la GUE, passant de deux actuellement à jusqu'à 12 députés, lui donnant une influence accrue "lorsqu'on se mettra autour de la table".