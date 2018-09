Ligue des champions de hand: Paris repart à l'assaut de l'Europe

Le Paris SG handball lance mercredi (18h00) chez les Ukrainiens de Zaporojie sa campagne de Ligue des champions, quelques jours avant Montpellier et Nantes qui ne commenceront que ce week-end, avec l'ambition de justifier enfin son statut de favori.

Cette étiquette, les Parisiens la rejettent, à cause de la formule. Inutile de montrer sa force en poule pour manquer le rendez-vous du Final Four. C'est ce qu'avait fait le PSG l'an passé en remportant 13 matchs européens sur 16, en dominant toutes les grosses écuries (Veszprem, Kielce, Flensbourg, Kiel) et en s'effondrant contre Nantes en demi-finale à Cologne.

"Ce qui m'a chagriné, c'est notre incapacité à aborder la demi-finale libérés et conquérants alors que ça faisait cinq mois qu'on l'était. On est passé au travers de cet événement, ce jour-là", reconnaît le manager général Bruno Martini.

La première phase sera longue (14 matchs jusqu'à fin février) et pas forcément pleine de suspense car le tirage au sort a débouché sur deux poules déséquilibrées. Dans le groupe A, seuls le PSG, Nantes et le champion d'Allemagne Flensbourg ont déjà participé au Final Four, alors qu'ils sont six dans le groupe B (Montpellier, Vardar Skopje, Kielce, Barcelone, soit les quatre derniers champions d'Europe, Veszprem et Rhein-Neckar).

Des clubs comme les Hongrois de Szeged, les Croates de Zagreb ou les Slovènes de Celje, malgré leur expérience, auront du mal à viser la première place, encore moins les Danois de Skjern ou Zaporojie, ces derniers jouant pour la première fois dans les "poules hautes".

D'ailleurs les Parisiens savent bien que la première place, si elle offre la commodité non négligeable d'un billet direct pour les quarts, n'assure en rien la réussite finale. On voit mal comment le PSG, avec ses stars (les Karabatic, Omeyer, Abalo, Hansen, Remili, etc) et même Nantes, qui affronte Flensbourg dimanche, pourraient ne pas terminer à l'une des six premières places qualificatives pour la suite.

Montpellier, champion d'Europe en titre, jouera son premier match samedi à domicile contre le club qui l'avait précédé au palmarès, le Vardar Skopje.