Ligue Europa: Chelsea ramène un bon nul de Francfort

Chelsea devra finir le travail au retour! Tenus en échec à Francfort (1-1), les Blues sont néanmoins en ballotage favorable pour se qualifier pour la finale de la Ligue Europa le 29 mai.

L'inévitable Luka Jovic, 21 ans, a ouvert le score pour Francfort (23e) et Pedro a égalisé juste avant la pause (45e) pour les Londoniens, dont le compteur est ensuite resté bloqué, face à des Allemands sans complexes qui ont même gâché quelques balles de matches dans les dernières minutes.

Invaincu cette saison dans la compétition, Chelsea était handicapé par les absences de Callum Hudsoi-Odoi, la petite perle convoitée par le Bayern Munich, et du défenseur central international allemand Antonio Rüdiger, opéré d'un genou mardi et pour qui la saison est terminée.

L'entraîneur Maurizio Sarri avait en outre pris le risque de laisser Eden Hazard et Gonzalo Higuain sur le banc au coup d'envoi, pour bâtir une attaque avec Pedro, Giroud et Willian.

Pas impressionné le moins du monde par les stars de Londres, l'Eintracht a attaqué le match avec assurance, et s'est rapidement récompensé en ouvrant le score par Luka Jovic (1-0, 23e). Le Serbe de 21 ans qui a explosé cette saison avec l'Eintracht (26 buts toutes compétitions confondues) a placé une superbe tête décroisée à ras de terre hors de portée d'Arrizabalaga.

Chelsea a ensuite haussé le ton, et mis la pression sur le but de Kevin Trapp en fin de première période. Ruben Loftus Cheek, brillant en milieu de terrain toute la soirée, a servi Pedro pour le but égalisateur. L'Espagnol a placé un tir sec d'une douzaine de mètres au milieu d'une forêt de joueur (1-1, 45e).

Les Anglais ont ensuite dominé la seconde période pendant plus d'une demi-heure, mais sans concrétiser. Ni Loftus Cheek (tir non cadré 54e), ni David Luiz (coup franc direct sur la barre 59e, puis tête bloquée par Trapp 77e) n'ont pu faire céder la défense adverse.

Ce résultat laisse cependant Chelsea en bonne position pour se qualifier jeudi prochain et tenter d'aller décrocher de nouveau cette Ligue Europa, qu'il a déjà remportée en 2013, un an après le titre en Ligue des champions de la génération Didier Drogba.