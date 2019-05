Ligue Europa: Giroud, Kanté, Lacazette, rendez-vous à Bakou?

Alexandre Lacazette avec Arsenal, Olivier Giroud et N'Golo Kanté avec Chelsea sont tous présents dans le dernier carré de la Ligue Europa, avant peut-être de se retrouver en finale à Bakou ou avec les Bleus lors du rassemblement de fin de saison.

Les "Gunners" se rendent jeudi à Valence avec une belle avance (3-1), alors que les "Blues" reçoivent l'Eintracht Francfort avec encore tout à faire (1-1).

. Lacazette: la renaissance

Arsenal s'effondre et a plus que jamais besoin de lui. Les "Gunners", encore bien installés dans le top 4 de la Premier League mi-avril, ont enchaîné les contre-performances depuis leur victoire à Naples au tour précédent (trois défaites, un nul). A tel point que la victoire en Ligue Europa constitue désormais la seule option crédible pour retrouver la Ligue des champions après deux années de purgatoire.

Et pour ça, les Londoniens compteront à nouveau sur Lacazette et son efficace duo avec Pierre-Emerick Aubameyang.

Après une première saison compliquée à l'Emirates Stadium, l'arrivée du Gabonais semblait annoncer un départ précoce du Français.

Mais c'est tout le contraire qui s'est produit! La concurrence puis le partenariat a relancé l'ancien Lyonnais. Et si Aubameyang tire plus la couverture à lui, grâce notamment à ses exploits en Premier League (20 buts), c'est bien l'activité de Lacazette qui a été récompensée cette saison.

Le Bleu, qui peine à faire son trou en équipe de France, a reçu ce printemps le trophée de joueur de l'année d'Arsenal, pour sa contribution. Car il ne s'est pas contenté de marquer 18 buts cette saison, il a aussi délivré douze passes décisives toutes compétitions confondues. De quoi lui valoir un rappel en Bleu pour les matches contre la Bolivie, la Turquie et Andorre en juin?

. Giroud: la frustration

La C3, c'est sa compétition. Alors qu'il peine à se faire une place dans le coeur de Maurizio Sarri en championnat, le Savoyard a la confiance de son entraîneur sur la scène européenne.

Résultat, dix buts et trois passes décisives en douze matches en Europe, contre seulement deux en Premier League et un temps de jeu très limité. Il a ainsi joué plus de minutes en douze rencontres continentales qu'en 26 matches de championnat.

Une situation qui ne convient pas au champion du monde. Le grand attaquant s'en était d'ailleurs ému en avril, expliquant vouloir quitter les "Blues" si son temps de jeu ne s'améliorait pas drastiquement.

"Je ne suis pas content de jouer un second rôle. C'est pourquoi j'ai dit que j'aurai besoin d'un rôle plus important la saison prochaine", avait-il ainsi lancé, avant que Sarri ne calme le jeu en assurant que le club allait de toutes façons exercer son option pour prolonger Giroud une saison supplémentaire.

Cela pourrait le convaincre de rester, alors que les Londoniens sont qualifiés pour la prochaine Ligue des champions.

En attendant un été qui s'annonce mouvementé en coulisses pour Chelsea, l'ancien Montpelliérain a une solution pour se faire désirer, à Londres ou ailleurs: il faut briller et voir Bakou.

. Kanté: la question

Employé dans un rôle beaucoup plus offensif par Maurizio Sarri, le champion du monde a eu du mal à s'adapter. Devant l'entêtement de l'Italien, Kanté a dû plus se projeter vers l'avant, avec un succès mitigé.

Si l'ancien Caennais n'a jamais demandé à partir, beaucoup spéculent sur son utilisation un peu à contre-emploi. La presse britannique a évoqué l'intérêt du Real Madrid et de la Juventus Turin. Mais Chelsea laisserait-il partir le milieu, alors que le club londonien vient d'être frappé par une interdiction de recruter par l'UEFA?

Le joueur devrait avoir le temps de soupeser ses options: il n'est pas certain qu'il rejoue cette saison. Touché aux ischio-jambiers, il est forfait contre Francfort jeudi et ne disputera pas la dernière journée de Premier League non plus.

"On peut essayer de faire en sorte qu'il soit rétabli si on se qualifie pour la finale", a commenté Sarri mercredi. "Je ne suis pas sûr que ça pourra le faire mais on peut essayer."

Didier Deschamps suivra le dossier de près.