Londres constate une diminution du nombre de frappes russes en Ukraine

(Belga) Le nombre de frappes russes en Ukraine a diminué au cours des dernières 24 heures par rapport aux jours précédents, a affirmé samedi matin le ministère britannique de la Défense.

Le "taux global des frappes aériennes et d'artillerie russes observées au cours des dernières 24 heures a été plus faible que les jours précédents", a déclaré le ministère sur Twitter. L'Ukraine contrôle toujours Kharkiv, Tchernihiv et Marioupol et des rapports font état de combats de rue à Sumy, a-t-il ajouté. "Il est très probable que les quatre villes soient encerclées par les forces russes", poursuit-il. "Les forces russes progressent vraisemblablement vers la ville portuaire de Mykolaïv, au sud. Il existe une possibilité réaliste que certaines forces tentent de contourner la ville pour donner la priorité à la progression vers Odessa", conclut la note. (Belga)