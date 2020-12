Londres et Singapour signent un accord de libre-échange à l'approche du Brexit

(Belga) Londres et Singapour ont annoncé jeudi la signature d'un accord de libre-échange au moment où les espoirs d'un accord avec l'Union européenne sur le Brexit s'amenuisent.

"Le Royaume Uni et Singapour sont heureux d'annoncer aujourd'hui la signature d'un accord de libre-échange", qui portera sur des échanges de 22 milliards de dollars par an, selon un communiqué ministériel commun entre les deux pays. Cet accord avec la cité-Etat, une plateforme financière et commerciale majeure, devrait fournir au Royaume-Uni un appui important en Asie alors que le pays négocie sa sortie de l'Union européenne. Londres a signé son premier accord commercial bilatéral majeur post-Brexit avec le Japon en octobre. Mais cet accord est le premier avec un pays membre de l'Asean, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est qui compte 10 membres. Cet accord "apporte aux entreprises britanniques une plateforme pour accéder aux opportunités dans la région via Singapour", a observé le ministre singapourien du Commerce Chan Chun Sing après avoir signé le document avec son homologue britannique Liz Truss. L'accord a été conçu sur le modèle d'un accord existant entre l'Union européenne et Singapour. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se sont donné jusqu'à dimanche pour prendre une décision sur les négociations d'un accord sur le Brexit qui sont dans l'impasse.