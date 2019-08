Londres: un homme poignardé devant le ministère de l'Intérieur

Un homme a été poignardé jeudi devant le ministère de l'Intérieur dans le centre de Londres, a annoncé la police, qui a procédé à une arrestation. Contrairement à ce qu'elle avait annoncé dans un premier temps, la police a précisé que les jours de la victime n'étaient pas en danger. "Un homme a été arrêté, suspecté d'avoir causé de graves lésions corporelles, et emmené au poste de police", a-t-elle indiqué, disant devoir encore déterminer "les circonstances exactes" de l'agression.



La police, qui a été alertée peu après 13H00 locales (12H00 GMT), a bouclé la zone.

Une photo diffusée par des médias britanniques montre un homme debout, escorté par les services de secours, le visage ensanglanté recouvert d'un chiffon. Il est torse nu, une veste de costume déposée sur les épaules, et a le ventre couvert de sang. "Nous sommes intervenus sur un homme sur place et l'avons emmené dans un centre chargé des traumatismes majeurs", ont indiqué les services ambulanciers de Londres. "Toutes mes pensées vont à la victime et à sa famille après cette horrible attaque au couteau injustifiée", a tweeté la ministre de l'Intérieur Priti Patel.

Cette agression s'est produite alors que le ministère de l'Intérieur venait de lancer une campagne de sensibilisation pour tenter d'endiguer le fléau des attaques au couteau au Royaume-Uni.



Selon l'Office national des statistiques (ONS), 43.516 agressions au couteau ont été commises en Angleterre et au Pays de Galles pendant la période de 12 mois achevée fin mars, en hausse de 8% par rapport à la période précédente.