Londres veut aider l'Ukraine à faire reconnaître la "responsabilité pénale" de la Russie

Le Royaume-Uni s'est engagé vendredi à aider l'Ukraine à faire en sorte que soit reconnue "la responsabilité pénale" de la Russie pour "l'invasion illégale" du pays, au moment où le soutien international en faveur d'un tribunal chargé de poursuivre les dirigeants russes s'accroît.

Le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly a qualifié l'invasion de Moscou lancée il y a bientôt un an de "violation scandaleuse de l'ordre international". Il a affirmé que Londres avait accepté l'invitation de Kiev pour rejoindre "un noyau de partenaires partageant les mêmes idées" afin d'établir la responsabilité juridique de la Russie. "Aux côtés d'autres partenaires internationaux invités par l'Ukraine, le Royaume-Uni façonnera la réflexion sur la manière de déterminer la responsabilité pénale de l'agression de la Russie contre l'Ukraine", a déclaré la diplomatie britannique. "Cela inclut l'évaluation de la faisabilité d'un nouveau tribunal +hybride+", a-t-il ajouté. Un tribunal spécialisé pourrait être intégré au système judiciaire ukrainien mais comporter des éléments étrangers, comme des procureurs et des juges internationaux ainsi qu'un financement étranger. Un tel tribunal permettrait de juger les "crimes d'agression" de la Russie, crimes pour lesquels la Cour pénale internationale (CPI) n'est pas compétente, Moscou ne reconnaissant pas son autorité. La CPI a néanmoins ouvert une enquête sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité en Ukraine, car Kiev a accepté sa juridiction. Il existe toutefois des obstacles majeurs avant qu'un tribunal spécial puisse être créé et avant qu'il ne juge des Russes. Le procureur de la CPI, Karim Khan, s'est opposé à la création d'une telle cour pour l'Ukraine, craignant que cela ne nuise à ses propres enquêtes sur le sujet. La Russie a déjà déclaré que tout tribunal ukrainien manquerait de légitimité et que Moscou refuserait d'extrader les suspects.