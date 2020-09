Lufthansa prête à organiser plus de vols vers l'Afrique

(Belga) La compagnie aérienne Lufthansa, maison-mère de Brussels Airlines, se prépare à organiser plus de vols vers l'Afrique dès que les mesures contre le coronavirus seront assouplies.

"Nous sommes dans les starting-blocks", a indiqué jeudi André Schulz, manager Lufthansa pour l'Afrique. Depuis août, le nombre de vols vers le Kenya sont de nouveau passés à quatre par semaine. La liaison entre Francfort et Windhoek en Namibie sera reprise samedi. L'île Maurice pourrait aussi faire partie du programme de vols de Lufthansa d'ici la fin de l'année. "Le comportement des déplacements et la demande vont changer mais nous sommes très confiants en observant le marché", a déclaré M. Schulz. Les vols de Lufthansa reprendront vers Johannebourg en Afrique du sud en octobre. Brussels Airlines, filiale de Lufthansa, dispose d'un vaste réseau africain avec notamment la liaison historique vers la République démocratique du Congo mais aussi vers l'Afrique de l'ouest et centrale. (Belga)