Luxembourg: Xavier Bettel évoque "un résultat fantastique"

(Belga) La coalition au pouvoir au Luxembourg peut être reconduite, selon le Premier ministre sortant Xavier Bettel qui s'est exprimé à l'issue des élections législatives dimanche au Grand-Duché voisin.

"Notre majorité n'a pas été contestée", a assuré M. Bettel à ses sympathisants du parti social-chrétien (CSV) dimanche soir. Il a évoqué un un résultat fantastique", des propos rapportés par l'agence de presse dpa. Derrière le CSV (28% des suffrages), les socialistes ont recueilli près de 18% des votes, devant les libéraux à près de 17%, selon des résultats définitifs publiés dimanche soir. Le Premier ministre sortant a toutefois indiqué qu'il n'y avait pas encore eu de discussions formelles pour reconduire la coalition après le scrutin. Toutefois, "mon gouvernement a été confirmé", a-t-il estimé dimanche. Son parti s'était allié en 2013 aux socialistes et aux écologistes pour priver Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission européenne, du poste de Premier ministre qu'il occupait depuis 1995 et ce alors que son CSV était arrivé en tête. Lundi matin, le Grand-Duc recevra en audience M. Bettel puis le président de la Chambre des députés et celui du Conseil d'Etat, tandis que des audiences avec les présidents des différents partis politiques sont également prévues. (Belga)