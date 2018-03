Lyon-CSKA Moscou: au moins 8 policiers blessés après des échauffourées

Des supporters, a priori des ultra lyonnais, ont cherché jeudi les forces de l'ordre sur une des rampes d'accès au stade, provoquant de brèves mais intenses échauffourées qui ont fait au moins huit blessés parmi les policiers, a-t-on appris de sources concordantes.

Juste avant le début du match, 100 à 150 supporters cagoulés s'en sont pris à un équipage de la BAC présent dans le cadre de la protection antiterroriste, selon la police. Ils ont notamment lancé des projectiles et leur véhicule a été très endommagé, nécessitant l'intervention des CRS.

Il y a eu trois interpellations, a-t-on appris auprès de la préfecture. Et, selon la police, huit blessés, six CRS légèrement et deux autres policiers plus sérieusement.

Des agissements condamnés "fermement" par le préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes, Stéphane Bouillon sur Twitter, et jugés "inadmissibles" par la police.

Le match d'Europa League entre Lyon et le CSKA Moscou jeudi n'est pas considéré "à grand risque" par les autorités, malgré les violences récentes de supporters russes en Espagne et l'incarcération d'un des leurs à Marseille pour une agression lors du dernier Euro.

La venue d'un peu moins de 400 supporters du CSKA et d'une centaine de supporters du Spartak Moscou, éliminé au tour précédent par l'Athletic Bilbao, était annoncée.

En avril dernier à Lyon, des violences avaient émaillé le quart de finale aller d'Europa League contre les Turcs du Besiktas Istanbul, avec des bagarres à l'extérieur du stade et un terrain envahi avant le coup d'envoi.

Les deux clubs, qui avaient écopé de 100.000 euros d'amende, restent sous le coup d'une suspension avec sursis pour une durée de deux ans pour la prochaine compétition européenne pour laquelle ils se qualifieraient, en cas de nouvel incident.

En France, la violence des hooligans russes avait marqué l'Euro-2016 avec des affrontements qui avaient fait 35 blessés à Marseille, quasiment tous britanniques, dont deux très grièvement atteints. L'agresseur présumé de l'un d'eux vient d'être mis en examen et écroué. D'autres avaient été condamnés à l'époque et une vingtaine de hooligans russes, se revendiquant des ultras du Lokomotiv Moscou et du Spartak Moscou, avaient été expulsés.

En Ligue 1, les supporters lyonnais ont été interdits de déplacement dimanche à Marseille par mesure de sécurité.