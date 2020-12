Maastricht à l'heure du reconfinement: "Les rues sont vides"

Maastricht est une ville habituellement très animée à cette période de l'année. Aujourd'hui, on peut parler de ville quasi morte... "Les rues commerçantes sont vides", a expliqué Fanny Dehaye, sur place pour le RTL INFO 13h. Normalement, à Maastricht, il y a des vélos qui passent toutes les trente secondes, ainsi que des badauds qui se promènent en rue. Et là, rien... Les vélos restent bien au parking, et donc, les parkings à vélo sont vraiment bondés. "C'est dire à quel point les mesures sont bien respectées. Les gens restent chez eux", insiste notre journaliste sur place.

Les seules personnes qu'a croisé notre équipe RTL INFO sur place, ce sont des étudiants qui partaient pour leur dernier jour de cours puisque demain, c'est fermé. Il y avait aussi des commerçants qui ont été surpris par les mesures d'hier soir et qui viennent aujourd'hui dans leurs magasins remettre un petit peu d'ordre avant cinq semaines de lock down.

Est-ce qu' ils comprennent cette nouvelle décision ? Les avis sont partagés : certains la trouvent beaucoup trop difficile, trouvent ces mesures beaucoup trop strictes. Et puis d'autres disent que c'était plus que nécessaire.

"C'est une très bonne initiative ce lock down car le virus est en train de progresser tellement vite", commente un passant.

"J'ai vu tellement de Belge dans les magasins ici. Je travaille ici et on a eu beaucoup d'Allemands et de Belges, explique un commerçant. On a vu la cohue que cela pouvait être. J'espère que les Néerlandais n'iront pas faire du shopping chez leurs voisins. Qu'ils restent à la maison et fassent leurs achats plutôt en ligne. Je sais qu'on peut sortir pour faire une promenade mais évitons tout contact avec les personnes qu'on ne connaît pas".