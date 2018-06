Macabre découverte dans une habitation en Bavière: quatre membres d'une famille retrouvés morts

Les corps sans vie d'une femme et de ses trois enfants ont été découverts mardi matin dans la ville de Gunzenhausen, dans le sud de l'Allemagne, a indiqué la police.

Un homme de 31 ans, le père présumé des enfants, a été retrouvé dans un état critique devant la maison familiale. La police pense qu'il a pu être blessé en tombant d'une certaine hauteur. Un expert médico-légal a été envoyé sur les lieux. La cause des décès n'a pas encore été confirmée. Selon un média local, l'homme a pu poignarder son épouse et ses enfants, âgés de 3, 7 et 9 ans.