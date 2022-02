Mack, 16 ans, veut imiter sa soeur Zara et faire le tour du monde en solo

Mack Rutherford, frère de la pilote belgo-britannique Zara Rutherford, veut suivre les traces de sa sœur et voler en solo autour du monde, a annoncé mardi le pilote de 16 ans. Il espère battre le record du monde et devenir le plus jeune pilote masculin à avoir fait le tour du monde en avion. Le record est actuellement détenu par un Britannique de 18 ans, Travis Ludlow. Le titre féminin, est détenu par Zara, la sœur de Mack, âgée de 19 ans, depuis quelques semaines.

Mack a obtenu sa licence de pilote en 2020, à l'âge de 15 ans, et a déjà accumulé de nombreuses heures de vol. Avec son père, il a effectué deux traversées transatlantiques. La mère de Mack et Zara est également pilote. Mack Rutherford affirme rêver de devenir pilote depuis l'âge de trois ans. "C'est juste indescriptible, j'ai toujours aimé ça", a expliqué le jeune pilote. Il commencera son vol en solo au printemps et, contrairement à sa sœur, voyagera d'est en ouest et fera plus d'escales en Afrique.