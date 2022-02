Macron affirme sa "détermination à soutenir" la Moldavie et la Géorgie

(Belga) Le président français Emmanuel Macron a affirmé samedi sa "détermination à soutenir nos partenaires du voisinage oriental" de l'UE "contre toute tentative de tensions et de déstabilisation", lors d'entretiens à propos de l'Ukraine avec les dirigeantes de la Géorgie et de la Moldavie, a rapporté l'Elysée.

"Nous nous tenons aux côtés de la Moldavie et de la Géorgie pour défendre leur souveraineté et leur sécurité", a dit M. Macron à la présidente moldave Maïa Sandu et à la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, précisant qu'il avait convié cette dernière à Paris "en début de semaine prochaine". Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, avait jugé possible vendredi que l'offensive russe en cours en Ukraine s'étende à la Moldavie et à la Géorgie. Ces ex-républiques soviétiques comportent toutes deux des territoires séparatistes totalement tournés vers Moscou. Celui de Transdniestrie, en Moldavie, comporte une base militaire proche de la ville ukrainienne d'Odessa. L'invasion russe déclenchée jeudi à l'aube a également jeté sur les routes des dizaines de milliers d'Ukrainiens, qui arrivent aux frontières de l'UE, en Moldavie, en Pologne mais également en Hongrie et Roumanie. Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense samedi à 17H00 au vu des derniers développements sur le terrain. Au troisième jour de l'invasion menée par le président russe Vladimir Poutine, Kiev est samedi matin sous les tirs des missiles russes. (Belga)