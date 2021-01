Macron appelle le Royaume-Uni à "choisir" sa relation avec l'UE

Le Royaume-Uni de l'après-Brexit doit clarifier la relation qu'il veut avoir avec l'Union européenne, estime Emmanuel Macron dans des propos relayés samedi par le quotidien britannique The Guardian, dans lequels le président français insiste sur "le destin commun" unissant selon lui Londres et les autres Européens.

"Quelle politique [la Grande-Bretagne] a-t-elle envie de choisir ? Elle ne peut pas être le meilleur allié des Etats-Unis, le meilleur allié de l'Union européenne et le nouveau Singapour. (...) Et donc, il faut choisir un modèle", a déclaré vendredi le chef de l'Etat lors d'un entretien avec une dizaine de correspondants de journaux étrangers, dont le verbatim a été transmis à l'AFP par l'Elysée.

"Si elle décide d'avoir une politique totalement transatlantique, il y aura des moments de clarification très, très forts parce qu'elle divergera en règle, etc. et donc, les accès aux marchés seront différents. Si elle décide d'être le nouveau Singapour (...) Je ne sais pas dire, c'est pas moi qui dirige la destinée de ce pays", a-t-il dit.

"Moi, mon souhait, c'est qu'on ait des relations pacifiques, constructives, parce que je crois très profondément qu'on a un destin lié, que nos intellectuels sont liés, qu'on pense ensemble le monde avec nos différences, mais que nos chercheurs ont un destin lié, et que nos industriels travaillent ensemble", a-t-il poursuivi.

"Je crois à la souveraineté continentale, je crois aux Etats nations, je ne crois pas au néo-nationalisme", a encore expliqué Emmanuel Macron, redisant qu'à ses yeux, le Brexit était "une erreur" votée "sur la base de beaucoup de mensonges", et jugeant que "malgré tout, cela rendra les choses beaucoup plus difficiles sur beaucoup de sujets".

Toutefois, selon le président, Britanniques, Français et autres Européens conservent "un destin lié, parce que l'histoire et la géographie ne changent pas. Donc, je ne pense pas du tout que des Britanniques puissent avoir un destin différent." Et M. Macron de souhaiter "une ambition commune, et retrouver le sel d'un destin commun".

"J'espère que Boris Johnson et ceux qui l'accompagnent seront sur cette voie, et je crois profondément que le peuple britannique est sur cette voie", a-t-il conclu sur le sujet.