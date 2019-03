Macron convie Xi, Merkel et Juncker à Paris pour discuter commerce et climat

(Belga) Emmanuel Macron réunit mardi matin à l'Elysée le président chinois Xi Jinping, la chancelière Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker pour parler commerce et climat, a annoncé jeudi l'Elysée.

Par cette rencontre d'un format inédit, proposée par le président français à son hôte chinois en visite dans l'Hexagone, les Européens veulent "trouver des points de convergence entre l'Europe et la Chine" sur des sujets comme le multilatéralisme ou la mise en oeuvre de l'accord de Paris, a indiqué la présidence française. "Nous l'avons estimé nécessaire, car pour défendre le multilatéralisme, la discussion doit se passer au niveau de l'Europe et non pas de la France seule", fait valoir l'Elysée, qui note que "la France et l'Allemagne sont longtemps allées vers la Chine en concurrence". "C'est une rencontre historique qui s'inscrira dans un temps long, avant le sommet UE-Chine du 9 avril et le sommet sur les routes de la soie fin avril en Chine", explique Paris, pour qui "c'est aussi un geste important de la part de la Chine". Ce sera aussi l'occasion pour les Européens d'expliquer à la Chine leur position, y compris la stratégie définie ce jeudi à Bruxelles. Cette rencontre s'inscrit en outre dans un contexte de négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine dans lequel "l'Europe n'a pas l'intention d'être simple spectatrice", ajoute l'Elysée. (Belga)