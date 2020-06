Maddie Mc Cann: le suspect principal Christian B. nie toute implication dans cette affaire, selon son avocat

L'avocat de Christian Brueckner, Friedrich Fulscher, a déclaré que son client, cité comme le principal suspect dans l'affaire McCann - qui est désormais placé à l'isolement dans une prison allemande - "a nié toute implication" dans le cas de la disparition de la petite Madeleine, rapporte ce matin The Mirror.

Et de citer des témoignages de "connaissances" du suspect qui décrivent un homme circulant dans un "grand camping-car de couleur crème", dans lequel il se serait vanté de cacher "des drogues et des enfants".

En mai 2016, la police qui enquêtait sur la disparition d'Inga Gehricke, cinq ans, connue sous le surnom de la Maddie allemande, a trouvé le véhicule lors d'une perquisition dans une usine désaffectée à Neuwegersleben, près de Braunschweig [Brunswick] dans le nord de l'Allemagne.

Il était stationné sur un terrain que Brueckner avait acheté six ans plus tôt aux enchères. Brueckner, un trafiquant de drogue et pédophile multirécidiviste, est soupçonné d'avoir enlevé Inga alors qu'elle se promenait dans un bois lors d'une sortie familiale. Mais aucune preuve n'a jamais permis son inculpation.

La chaîne allemande Spiegel TV rapporte que lors d'une perquisition de 6 jours sur le site, les détectives avaient trouvé dans ce camping-car de nombreux vêtements pour enfants, dont la plupart d'entre eux étaient des "petits maillots de bain". Brueckner n'a pas d'enfants.

La police a également trouvé six clés USB contenant plus de 8 000 fichiers, la plupart était des photos et des vidéos à caractère pédopornographique. Ces clés étaient dissimulées dans un sac placé dans un trou creusé dans le sol, sous le corps de son chien mort. Brueckner, maintenant âgé de 43 ans, a été reconnu coupable de possession de photos et vidéos à caractère pédopornographique, mais n'a pas été inculpé dans l'affaire de la disparition de la petite Inga. La police n'ayant aucun élément à charge de l'Allemand.

Christian Brueckner a été identifié comme le suspect principal dans l'affaire de la disparition de la petite Maddie McCann ces dernières semaines et la police a également rouvert le dossier sur la disparition d'Inga. En Belgique, une enquête a également été rouverte par le parquet de Bruges pour la disparition d'une touriste allemande, alors qu'elle était en vacances avec ses parents à la mer du Nord.