Maddie McCann: la police britannique a déjà reçu 400 infos au sujet du suspect allemand

(Belga) La police britannique a déjà reçu environ 400 informations au sujet du nouveau suspect allemand dans l'affaire de la disparition de Maddie McCann, il y a 13 ans.

Mercredi, la police allemande avait annoncé enquêter sur un nouveau suspect, un pédophile multirécidiviste actuellement incarcéré en Allemagne, qu'elle soupçonne du meurtre de Madeleine McCann. Les forces de l'ordre n'ont pas expliqué plus en détails ce qui les avaient amené à penser que l'homme est impliqué dans la disparition de la fillette et pourquoi ils pensent qu'elle est décédée. Scotland Yard a révélé dimanche avoir reçu quelque 400 appels téléphoniques et courriels après un nouvel appel à témoins lancé par les polices allemande, portugaise et britannique. (Belga)