Madrid bascule à droite avec le soutien de l'extrême droite

(Belga) La municipalité de Madrid a basculé à droite samedi, grâce au soutien du nouveau parti d'extrême droite Vox apporté au candidat conservateur, Jose Luis Martinez Almeida.

Trois semaines après les élections municipales, et au terme d'intenses négociations, Jose Luis Martinez Almeida (Parti populaire, PP, conservateur) a été élu maire grâce au soutien à la fois des conseillers de centre droit de Ciudadanos et de l'extrême droite de Vox. 30 conseilleurs municipaux ont voté pour Martinez Almeida, soit plus que la majorité absolue nécessaire. Il va succéder à Manuela Carmena, une ancienne magistrate élue en 2015 grâce au soutien de la gauche et de l'extrême gauche. Le Parti populaire gèrera Madrid en coalition avec Ciudadanos, avec le soutien de Vox. Un accord semblable a été conclu dans au moins une autre ville alors que Vox, fondé en 2013 et encore pratiquement absent du paysage politique il y a un an, progresse dans le pays. Il a remporté en avril 10% des voix et 24 élus sur 350 députés au Parlement espagnol. (Belga)