Majorque: 5 personnes perdent la vie dans une collision entre un hélicoptère et un ULM

Cinq personnes sont mortes dimanche sur l'île espagnole de Majorque quand un hélicoptère et un ultraléger motorisé se sont percutés dans les airs, ont annoncé les autorités.

"Un accident aérien s'est produit aujourd'hui à 13h35 entre un hélicoptère et un ultraléger à Inca", dans le centre de l'île, a indiqué le gouvernement régional des Baléares sur son compte Twitter.





L'identification des victimes est en cours



"Le premier bilan est de 5 morts dont un mineur. Les secours sont en intervention", a ajouté le gouvernement des îles, massivement fréquentées par des touristes espagnols et étrangers pendant l'été. Contactée par l'AFP, la Garde civile a indiqué qu'une enquête sur les causes de l'accident était en cours.

La nationalité des victimes n'est pas encore connue. "Nous tentons d'identifier les occupants" des appareils, trois dans le petit avion et deux dans l'hélicoptère, a indiqué un porte-parole. Les deux appareils se sont écrasés dans une zone rurale, a ajouté la Garde civile.