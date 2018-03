Malte: veillée à la mémoire de la journaliste assassinée il y a cinq mois

(Belga) Une foule considérable s'est rassemblée vendredi soir à La Valette pour une veillée à la mémoire de la journaliste et blogueuse anticorruption Daphne Caruana Galizia, assassinée il y a cinq mois, le 16 octobre.

Au cours de cette veillée, la musique du film culte Le Parrain, narrant l'histoire d'une famille mafieuse, a résonné en direction des bureaux du Premier ministre. Des orateurs ont exigé que les commanditaires du meurtre de la journaliste, tuée dans l'explosion de son véhicule qui avait été piégé, près de son domicile, soient traduits en justice. Les participants à la veillée ont scandé des slogans demandant que justice soit faite et chanté l'hymne national. L'instruction concernant ce meurtre est en cours. Trois hommes, inculpés le 5 décembre, ont plaidé non coupables des faits qui leur sont reprochés, en l'occurrence d'avoir fabriqué la bombe qui a tué la journaliste et de participation à une organisation criminelle. L'animation musicale de la veillée était assurée par #OccupyJustice, un groupe militant dirigé par des femmes qui a interpellé le Premier ministre Joseph Muscat. "Premier ministre, le pays pullule d'actes de corruption commis par des gens qui vous sont proches et vous persistez à regarder de l'autre côté. Pourquoi", ont lancé les militants de #OccupyJustice. "Nous continuerons à nous battre pour sauver la réputation de notre pays et ne renoncerons pas tant que la justice ne sera pas rendue", a déclaré un représentant de #OccupyJustice. (Belga)