Manchester City, avec Kompany, remporte le Community Shield face à Chelsea

(Belga) Le champion en titre Manchester City s'est offert dimanche le Community Shield, correspondant à la Supercoupe d'Angleterre, face au vainqueur de la Coupe Chelsea. Sergio Aguero a inscrit les deux buts de la rencontre.

Pour la seconde année consécutive, Chelsea s'est incliné lors du Community Shield. Après avoir été défait aux penalties face à Arsenal l'année dernière, les "Blues" ont entamé la saison avec leur nouvel entraîneur Maurizio Sarri par une défaite. De son côté, Manchester City démarre parfaitement la nouvelle saison en empochant la cinquième Supercoupe de son histoire. Sergio Aguero est le héros de la rencontre: le buteur argentin a inscrit tout d'abord son 200ème but pour les Mancuniens dès la treizième minute avant d'alourdir le score en seconde période (58e). Les deux équipes étaient privées de nombreux Belges pour diverses raisons. Chelsea devait disputer la rencontre sans Eden Hazard et Thibaut Courtois, occupés par un transfert et encore au repos après leur demi-finale de Coupe du monde en Russie. Michy Batshuayi n'était pas non plus sur la feuille de match. De son côté, Pep Guardiola décidait de laisser au repos Kevin De Bruyne tandis que Jason Denayer ne figurait pas sur la feuille de match. Seul Vincent Kompany a participé à la rencontre en montant au jeu à la 80e minute alors que le score était déjà acté. (Belga)