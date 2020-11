Manifestation à Varsovie pour l'anniversaire du droit de vote des femmes

(Belga) Des milliers de manifestants marquant le 102ème anniversaire de l'extension du droit de vote aux femmes en Pologne, ont défilé samedi dans les rues de Varsovie, défiant les mesures sanitaires contre le virus.

Cette marche s'inscrit dans la campagne de protestation contre un arrêt du Tribunal constitutionnel imposant une interdiction quasi totale de l'avortement dans ce pays. "Nous n'avons pas obtenu ces droits il y a plus d'un siècle pour permettre à ceux qui sont au pouvoir de nous ôter nos droits humains", ont expliqué sur Facebook les organisateurs. Les participants ont déclenché des fusées éclairantes rouges et agité des drapeaux marqués d'un éclair rouge, le symbole du mouvement. La présence policière était importante. Les manifestations massives ont débuté le 22 octobre quand le Tribunal constitutionnel, réformé par le parti ultra-catholique Droit et Justice (PiS) au pouvoir, et se conformant à ses souhaits, a proscrit en octobre l'interruption volontaire de grossesse en cas de malformation grave du foetus, statuant qu'elle est "incompatible" avec la Constitution. L'arrêt aboutit à l'interdiction de tous les avortements sauf en cas de viol et d'inceste ou lorsque la vie de la mère est en danger. Les eurodéputés ont "vivement condamné" jeudi cet arrêt du Tribunal constitutionnel, dénonçant une décision qui "met en péril la santé et la vie des femmes" et viole les droits humains fondamentaux.