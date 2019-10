Manifestation massive des anti-indépendantistes catalans

(Belga) Des dizaines de milliers de Catalans partisans de l'unité de l'Espagne ont défilé dimanche à Barcelone pour dénoncer la stratégie de confrontation des indépendantistes et les violences qui ont suivi la condamnation de dirigeants séparatistes.

Les manifestants, que la police municipale a évalué à 80.000, ont descendu l'élégante avenue du paseo de Gracia, brandissant des drapeaux espagnols et catalans, et criant "ça suffit" ou "les rues sont à tout le monde". Un des slogans des indépendantistes, qui étaient 350.000 à manifester samedi à Barcelone, est "les rues seront toujours à nous". Cette riche région de 7,5 millions d'habitants est divisée depuis la montée de la vague indépendantiste en 2012. Le dernier sondage publié en juillet réalisé par le gouvernement régional séparatiste de Catalogne donnait 44% de partisans de l'indépendance contre 48,3% d'adversaires. La marche avait été convoquée par l'association Societat civil catalana (SCC), pour démontrer que les anti-indépendantistes forment "une majorité silencieuse". "C'est un message important pour la Catalogne, l'Espagne et le monde, où l'on confond souvent indépendantisme et Catalogne", alors que "nous sommes la majorité", a déclaré à l'AFP le président de la SCC, Fernando Sánchez Costa. Mais à quinze jours des législatives du 10 novembre, les dirigeants des partis de droite espagnols et des membres du gouvernement socialiste s'étaient joints à la manifestation. Le ministre des Affaires étrangères, le catalan Josep Borrell, a dénoncé "un niveau de violence inacceptable, jamais vu depuis les années '80" dans les manifestations indépendantistes après la condamnation par la Cour suprême de neuf leaders séparatistes à de lourdes peines de prison le 14 octobre. Les principales villes de Catalogne avaient été le théâtre pendant quatre nuits de scènes de combat de rue qui ont fait plus de 600 blessés, dont près de la moitié étaient des policiers. (Belga)