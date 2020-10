Manifestations contre le couvre-feu à Naples: deux arrestations

(Belga) En Italie, l'annonce d'un couvre-feu dans la région de Campanie a donné lieu à des manifestations dans les rues de Naples, mêlant des centaines d'individus aux forces de l'ordre. La police a procédé à deux arrestations.

La Campanie, région du sud-ouest de l'Italie fait l'objet de nouvelles mesures restrictives visant à endiguer une hausse rapide de la courbe des contaminations. Mais le couvre-feu (23H00 à 05H00) instauré vendredi et la crainte d'un nouveau confinement ont d'ores et déjà suscité un vent de colère dans la région, se traduisant par des manifestations avec quelques débordements. Des fumigènes et d'autres projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre. Deux hommes ont fait l'objet d'une arrestation. (Belga)