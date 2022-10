Manifestations en Iran - Quelque 80.000 personnes défilent à Berlin

(Belga) Quelque 80.000 personnes ont défilé samedi à Berlin pour soutenir les protestations en Iran, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police.

"Aujourd'hui des milliers de personnes affichent leur solidarité aux courageuses femmes et aux manifestants en Iran", a affirmé la ministre allemande de la Famille, l'écologiste Lisa Paus, sur Twitter. "Nous sommes à vos côtés", a-t-elle ajouté. Parmi les participants à cette manifestation organisée par un collectif de femmes, certains ont brandi des affiches avec le slogan "Women, Life, Freedom" (Femmes, Vies, Paix, NDLR), d'autres des drapeaux kurdes. Sous un soleil radieux, les manifestants ont marché au coeur de la ville dans le calme, a indiqué la police qui a compté les manifestants à bord d'un hélicoptère. Depuis plus d'un mois, des manifestations de grande ampleur ont lieu en Iran, déclenchées par la mort de la jeune Kurde iranienne Mahsa Amini après son arrestation, selon des ONG. Mahsa Amini, 22 ans, était décédée trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des moeurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique, où le voile est obligatoire pour toutes les femmes dans l'espace public. La répression des protestations, les plus importantes en Iran depuis celles de 2019 contre la hausse du prix de l'essence, ont fait au moins 122 morts dont des enfants, selon l'Iran Human Rights (IHR) basée à Oslo. (Belga)