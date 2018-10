Manuel Valls annonce qu'il va démissionner de son poste de député en France

(Belga) L'ancien Premier ministre français, Manuel Valls, qui a officialisé mardi sa candidature aux municipales à Barcelone, a annoncé qu'il allait démissionner de son mandat de député en France.

"Dès la semaine prochaine, j'abandonnerai mon mandat de député et toutes mes responsabilités locales", a-t-il déclaré en français, alors que les appels à sa démission de l'Assemblée nationale se sont multipliés en France ces derniers jours. Manuel Valls a assuré avoir informé "cet été" le président français Emmanuel Macron de son choix de s'"installer définitivement à Barcelone et de (se) présenter à l'élection municipale". Il a également indiqué avoir annoncé "début septembre (...) à la déontologue de l'Assemblée nationale" qu'il allait quitter (son) siège de député début octobre". "Comme ministre de l'Intérieur, j'ai porté la loi de février 2014 interdisant le cumul des mandats, comment croire alors que j'agirai différemment au moment d'entamer une nouvelle vie ? ", a-t-il demandé face aux critiques. "J'aime la France. Ce pays a permis à un fils de Barcelone naturalisé seulement à 20 ans d'être maire, député, ministre et Premier ministre de la France grâce à l'école publique et à mon engagement politique, c'est incroyable et unique", a dit Manuel Valls, qui est né à Barcelone mais a grandi à Paris. (Belga)