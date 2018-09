Manuel Valls annoncera mardi s'il se présente aux municipales à Barcelone

(Belga) L'ancien Premier ministre français Manuel Valls va annoncer mardi à Barcelone s'il se présente en mai aux municipales dans la deuxième ville d'Espagne, selon un communiqué transmis vendredi par son entourage.

"L'ex-Premier ministre de la République française Manuel Valls annoncera le 25 septembre quelle sera sa position par rapport aux élections municipales qui auront lieu à Barcelone en mai 2019", indique ce document. L'annonce de M. Valls est prévue à 19h heure belge au Centre de Culture contemporaine de Barcelone. Manuel Valls maintient le suspense depuis des mois mais plusieurs de ses proches ont confirmé à l'AFP son intention de se présenter dans la métropole catalane. "Il m'en a parlé. Il m'a dit que c'était un choix de vie. Il en est heureux", a dit à l'AFP Aquilino Morelle, ami de l'ancien Premier ministre socialiste et ancien conseiller du président François Hollande. Né à Barcelone mais naturalisé français, Manuel Valls avait annoncé en avril qu'il envisageait d'être candidat à la mairie de Barcelone. Depuis l'automne, il multiplie les voyages en Espagne et à Barcelone en particulier et a participé à de nombreux débats et manifestations politiques pour dénoncer le séparatisme en Catalogne. Il est devenu ce mois-ci professeur au sein de la prestigieuse école de commerce barcelonaise Esade. (Belga)