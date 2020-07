Marc Marquez ne participera pas au Grand Prix d'Andalousie

(Belga) Marc Marquez ne sera pas présent au départ du Grand Prix d'Andalousie dimanche sur le circuit de Jerez en Espagne, a confirmé son équipe Honda samedi. Le pilote espagnol avait déjà fait l'impasse sur les qualifications en début d'après-midi.

Le sextuple champion du monde, et tenant du titre, s'est fracturé le bras droit lors du précédent Grand Prix d'Espagne et avait été opéré mardi. Il avait toutefois participé aux essais libres matin samedi. Lors des qualifications, c'est le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) qui s'est montré le plus rapide pour décrocher la pole position devant Maverick Vinales. Quartararo avait remporté le Grand Prix d'Espagne, le premier Le départ de la course sera donné dimanche sur le coup de 14h. (Belga)