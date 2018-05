Mariage du prince Harry et Meghan - Un sac souvenir du mariage royal? Il faudra mettre la main à la poche

(Belga) Envie de vous offrir un des sacs souvenirs offerts aux membres du public invités dans l'enceinte du château de Windsor pour le mariage du prince Harry et Meghan Markle? Il vous faudra peut-être débourser plusieurs dizaines de milliers de livres.

Plusieurs de ces sacs de toile, ornés des initiales des mariés surmontées d'une couronne, sont proposés à la vente sur le site de vente en ligne entre particuliers eBay. Ils contiennent un livret sur le déroulement de la cérémonie, un magnet, un badge d'invité, une carte du château, une grande pièce en chocolat portant les initiales H et M, une bouteille d'eau ou encore des biscuits. Le prix de certains atteignait plusieurs centaines de livres lundi, tandis que les propositions d'enchères s'envolaient pour l'un d'eux, dépassant 50.000 livres (56.900 euros) deux jours avant la fin de la vente. L'un des vendeurs a décrit le lot comme "un morceau d'histoire et un souvenir du mariage royal offert pour célébrer un jour très spécial". Quelque 2.640 personnes avaient été invitées samedi au parc du château de Windsor (ouest de Londres) pour assister à l'arrivée des mariés et de leurs 600 convives, dont une pléiade de stars. Parmi ces invités ordinaires figuraient 1.200 membres du public venant des quatre coins du Royaume-Uni, 200 membres d'organisations caritatives soutenues par les mariés, 610 personnes issues de la communauté locale de Windsor, une centaine d'élèves d'écoles avoisinantes et 530 employés de la Maison royale. Ils avaient été encouragés par le palais de Kensington, résidence officielle de Meghan et Harry, à apporter leur propre pique-nique car seuls de légers rafraîchissements et snacks étaient servis. Selon la presse britannique, le mariage aurait coûté plus de 30 millions de livres (34 millions d'euros).