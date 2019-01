Marie Arena candidate pour la 2e place de la liste PS à l'Europe derrière Paul Magnette

(Belga) Tête de liste PS à l'Europe en 2014, Marie Arena est candidate pour occuper la 2e place de cette liste pour le scrutin de mai prochain.

L'eurodéputée bruxelloise, ex-ministre-présidente de la Communauté française, seconderait ainsi le Wallon Paul Magnette, qui emmènera cette liste en ayant toutefois averti qu'il ne siégerait pas à Strasbourg mais resterait bourgmestre de Charleroi. "Toutes les forces seront nécessaires et Paul Magnette a été clair dans sa volonté de représenter le projet collectif du PS", a indiqué Mme Arena, interrogée par Belga dans les couloirs du parlement à Strasbourg. Elle souligne sa proximité de vues avec l'ancien ministre-président wallon. La liste du PS sera fixée à la mi-mars par le président du parti Elio Di Rupo. Les deux autres eurodéputés PS, Marc Tarabella et Hugues Bayet, seraient eux aussi partants pour rempiler à l'Europe, indiquait-on par ailleurs, en soulignant la nécessité de tenir compte des besoins à tous les niveaux de pouvoir et des règles du parti en matière de décumul. (Belga)