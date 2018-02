Mary Lou McDonald prend la tête du Sinn Féin irlandais

(Belga) La députée irlandaise Mary Lou McDonald, 48 ans, est devenue samedi le nouveau visage du Sinn Féin, succédant au chef historique du parti nationaliste, Gerry Adams, dont elle était la dauphine. Elle a été confirmée dans ses nouvelles fonctions lors d'un congrès extraordinaire samedi.

Mary Lou McDonald était la seule candidate. Elle qui avait choisi samedi pour son premier discours une veste verte, couleur de l'Irlande et du républicanisme, a affirmé son objectif: aboutir à "l'unité de l'Irlande, à notre époque". Et a rendu hommage à son "mentor", Gerry Adams. "J'ai grandi en regardant Gerry Adams à la télé", confiait-elle en janvier, affirmant qu'elle ne pensait pas "le connaître un jour, travailler avec lui, l'avoir comme ami" et finalement devenir "son chef". "Je ne peux pas rentrer dans les chaussures de Gerry Adams, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai apporté les miennes", avait déclaré cette mère de deux enfants dont le profil diffère nettement de celui de son prédécesseur. Dans son discours, la nouvelle présidente du Sinn Féin a salué son prédécesseur. "Je ne peux pas rentrer dans les chaussures de Gerry Adams mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai apporté les miennes", a-t-elle déclaré sous les applaudissements. Elle avait déjà réaffirmé l'objectif du parti de voir l'Irlande réunifiée et a aussi déclaré vouloir "voir le Sinn Féin accéder au pouvoir, en Irlande du Nord et en République d'Irlande". Députée européenne de 2004 à 2009, elle siège au parlement irlandais pour la circonscription de Dublin-centre depuis 2011. Bras droit de Gerry Adams depuis des années, elle faisait figure de successeure désignée. (Belga)