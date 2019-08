Match amical: Barcelone ridiculise Naples, 1er but de Griezmann

L'attaquant barcelonais Luis Suarez (c) aux prises avec le défenseur napolitaine Elseid Hysaj lors d'un match amical, le 10 août 2019 à Ann Arbor (Etats-Unis)JEFF KOWALSKY

Le FC Barcelone, grâce notamment au premier but du Français Antoine Griezmann pour son nouveau club, a humilié Naples 4 à 0 en match de préparation à la nouvelle saison, samedi à Ann Arbor, aux Etats-Unis.

Griezmann a marqué le 2e but des champions d'Espagne, en poussant le ballon au fond des filets à l'issue d'une action collective et d'une passe décisive du latéral Jordi Alba. Le champion du monde avait rejoint le club catalan en provenance de l'Atlético Madrid et disputait samedi son cinquième match amical avec le Barça.

Son compatriote Ousmane Dembélé a inscrit le quatrième but, alors que l'Uruguayen Luis Suarez a réussi un doublé face au Napoli, 2e du dernier Championnat d'Italie.

Le Barça avait déjà battu Naples mercredi à Miami (2-1) lors de sa tournée américaine, à laquelle ne participe pas sa star Lionel Messi, victime d'une blessure à un mollet lors de son premier entraînement.

Buts

FC Barcelone: Suarez (48, 58), Griezmann (56), Dembélé (63)