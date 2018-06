Matteo Salvini lance un nouvelle polémique sur les Roms en Italie

(Belga) Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a lancé lundi une nouvelle polémique en annonçant le prochain recensement des Roms vivant en Italie, afin éventuellement d'expulser ceux de nationalité étrangère, et "malheureusement" de garder les Italiens.

M. Salvini, qui est aussi le patron de la Ligue (extrême droite) a indiqué lundi sur une télévision régionale en Lombardie (nord), sa région d'origine, qu'il comptait procéder à un recensement de la communauté Rom en Italie, pour "voir qui, comment et combien ils sont". Cela permettra, a-t-il expliqué, d'évaluer la possibilité d'expulser ceux de nationalité étrangère qui se trouveraient en situation irrégulière; quant aux "Roms italiens, malheureusement, tu dois te les garder à la maison", a-t-il déclaré lors de cette émission. Ce projet de recensement a déclenché un tollé dans les rangs de l'opposition et une réaction prudente de la communauté Rom. Le point sur cette communauté a déjà été fait l'an dernier par l'Institut national italien de la statistique (Istat), a indiqué l'Association Nation Rom, dans un communiqué, réclamant une rencontre au plus vite avec le nouveau ministre. (Belga)